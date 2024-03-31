المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال قتل أكثر من 400 بمحيط مجمع الشفاء

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن "الاحتلال قتل أكثر من 400 بمحيط مجمع الشفاء وندين الصمت الدولي تجاه هذه الجريمة". ولفت إلى أن "جيش الاحتلال ارتكب جرائم تدمير وحرق واستهدف 1050 منزلا بمحيط مجمع الشفاء الطبي"، مضيفا "جيش الاحتلال ما زال يحتجز 107 مرضى داخل مجمع الشفاء في ظروف غير إنسانية".

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