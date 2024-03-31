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"النشرة": جرحى في حادث سير على طريق عام سهل بوداي- بعلبك

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وقع حادث سير على طريق عام سهل بوداي- بعلبك نتج عنه سقوط عدد من الجرحى نقلوا الى احدى المستشفيات للمعالجة، وفق ما أفاد مراسل "النشرة" في البقاع.

بدورها قوى الامن الداخلي فتحت تحقيق بالحادث لتحديد المسؤوليات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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