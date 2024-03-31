"النشرة": جرحى في حادث سير على طريق عام سهل بوداي- بعلبك

وقع حادث سير على طريق عام سهل بوداي- بعلبك نتج عنه سقوط عدد من الجرحى نقلوا الى احدى المستشفيات للمعالجة، وفق ما أفاد مراسل "النشرة" في البقاع. بدورها قوى الامن الداخلي فتحت تحقيق بالحادث لتحديد المسؤوليات.

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