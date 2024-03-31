جاسوس إسرائيلي وراء تشديد الإجراءات الأمنية بماليزيا

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- بواسطة أيمن الوشواش - قال المفتش العام للشرطة الماليزية رضاء الدين حسين، إن الشرطة ستعزز مستوى الأمن بالنسبة لرئيس الوزراء أنور إبراهيم، وكذلك بالنسبة للعاهل الماليزي السلطان إبراهيم، بعد اعتقال جاسوس إسرائيلي مشتبه به في مدينة أمبانج. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المفتش العام للشرطة الماليزية رضاء الدين حسين، إن الشرطة ستعزز مستوى الأمن بالنسبة لرئيس الوزراء أنور إبراهيم، وكذلك بالنسبة للعاهل الماليزي السلطان إبراهيم، بعد اعتقال جاسوس إسرائيلي مشتبه به في مدينة أمبانج. ونقلت صحيفة «ذا نيو ستريتس تايمز» الماليزية عن حسين قوله، إنه تم إلقاء القبض على الإسرائيلي وبحوزته 6 من الأسلحة النارية، و200 طلقة ذخيرة.

وقال حسين إن السلطات وُضعت في حالة تأهب قصوى، في أعقاب موقف ماليزيا القوي المناهض للعنف الذي ترتكبه إسرائيل ضد الفلسطينيين.

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