شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية تضرب تركيا بقوة 4.7 درجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن هزة أرضية بلغت قوتها 4.7 درجة على مقياس ريختر، ضربت ولاية ألازيغ شرقي تركيا.

وأشارت أن مركز الهزة في مدينة ألازيع، وعلى عمق 13.83 كلم من سطح الأرض في المنطقة. زلازل تركيا وذكرت أنه لم تردها معلومات عن أضرار بشرية أو مادية جراء الهزة الأرضية.

وأمس ضرب زلزال بقوة 7ر4 درجة على مقياس ريختر، ولاية ألازيج شرقي تركيا.

وكان الزلزال كان على عمق 83ر13 كيلومتراً من سطح الأرض في المنطقة.