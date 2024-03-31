التعليم وسلامة الأطفال مهددان في هايتي

ياسر رشاد - القاهرة - مع الإغلاق المتكرر للمدارس والهروب الجماعي ، ترك الأطفال في هايتي في معاناة في ظل العنف المستمر في الدولة الكاريبية.

السلطة السياسية

ولا تزال العاصمة الوطنية، بورت أو برنس غارقة في العنف وفراغ السلطة السياسية، مع سيطرة العصابات على الطرق والموانئ في المدينة وفرار عشرات الآلاف.

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، فإن نصف النازحين الذين يقدر عددهم بنحو 360,000 هم من الأطفال، ويشدد المعلمون في بورت أو برنس على أن الوضع يؤثر بشكل كبير على نمو الشباب.

قالت أنجي بيل ، المديرة التنفيذية لمدرسة بيل أنجلو، "كلما كان هناك احتجاج، يتم إغلاق جميع المدارس. لذلك ، على سبيل المثال ، لهذا العام ، لم يذهب الأطفال إلى المدرسة لمدة ثلاثة أشهر، لقد بدأوا في يناير لمدة أسبوعين وطوال شهر فبراير لم تكن هناك مدرسة بسبب الاحتجاجات ".

ولكن حتى خلال الاضطرابات، يستمر الشباب العازمون في البلاد على متابعة التعليم. بالنسبة لكيسلي أنطوان البالغ من العمر 19 عاما، فإن طموحه في أن يصبح رائد أعمال في مجال التكنولوجيا يجعله يدرس من خلال كل ذلك.

أضاف الطالب: "العمل الذي أريد فتحه هو خلق فرص عمل للشعب الهايتي ، ونعم ، أريد السفر إلى بلدان أخرى حتى أتمكن من العودة والمساهمة حقا في تنمية بلدي من خلال عمل يلبي احتياجات هايتي".

آخرون خططهم. غير قادر على إنهاء دراسته بسبب نقص الأموال، يبيع إيدن جوزيف البالغ من العمر 20 عاما وجبات غداء محلية الصنع في السوق لكنه لا يزال يحمل طموحات أكبر، إذا سنحت لي الفرصة يمكنني المغادرة، ويمكنني العودة إلى هنا إلى بلدي لأنني أحب بلدي، لكنك ترى أن بلدي فقير، لكنني أود أن أراهم لديهم الكثير من الفرص".

وفي الوقت نفسه، واصلت مراكز الأمومة في البلاد تقديم الخدمات التي تشتد الحاجة إليها، هايتي لديها أعلى مستوى من وفيات الرضع في نصف الكرة الغربي ، لذلك فإن المنظمات غير الحكومية مثل Second Mil ، التي تعمل مع وزارة الصحة الهايتية ، حيوية في ضمان حصول الأطفال حديثي الولادة على بداية جيدة في الحياة.

وأشارت إيمي سيريس ، مديرة برنامج Second Mile Haiti،“إذا استطعنا مساعدة النساء الحوامل أثناء الحمل ، والحصول على رعاية جيدة قبل الولادة ، والولادة في مكان آمن حيث يتم الحفاظ على حياتهن ، وكذلك يتمتع أطفالهن حديثي الولادة ببداية قوية للحياة بأشياء مثل اللقاحات ودعم الرضاعة الطبيعية والدعم الغذائي والتعليم ، فإننا نعطي هؤلاء الأطفال وعائلاتهم فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة ، ”.

منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في يوليو 2021، ملأت العصابات والجماعات الإجرامية فراغ السلطة الذي ترك. كان من المقرر أن تجري هايتي انتخابات قبل 7 فبراير من هذا العام ، لكن تلك الانتخابات لم تتحقق ، مما أدى إلى اضطرابات اجتماعية.

ومنذ نهاية فبراير/شباط، هاجمت عصابات مسلحة المؤسسات العامة، بما في ذلك مراكز الشرطة في العاصمة، وأكاديميات الشرطة، والمطار الدولي، مطالبة رئيس الوزراء الهايتي أرييل هنري بالتنحي.

أعلن هنري في 12 مارس أنه سيستقيل بمجرد إنشاء مجلس رئاسي انتقالي ، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.