تبون: تقديم موعد الانتخابات الرئاسية في الجزائر لأسباب تقنية محضة

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن قرار إجراء انتخابات رئاسية "مسبقة" في 7 أيلول 2024، أي قبل ثلاثة أشهر من الموعد المقرر لها، جاء "لأسباب تقنية محضة"، رافضا التصريح إن كان سيترشح لولاية ثانية.

ولفت تبون الى ان "المنطق الأساسي لهذا التغيير هو ان شهر كانون الاول ليس التاريخ الحقيقي للانتخابات. نعرف انه بعد استقالة الرئيس المرحوم عبد العزيز بوتفليقة تولى الرئاسة رئيس مجلس الامة وتم تجديد موعد الانتخابات لكن للأسف لم تحدث وتم تمديد" المرحلة الانتقالية.

وتابع "الأسباب تقنية محضة ولا تؤثر على سيرورة الانتخابات".

وأوضح انه "في أيلول يكون المواطن أكثر استعدادا للإدلاء بصوته بعد العطلة الصيفية ويكون كل الناس قد رجعوا الى الوطن".