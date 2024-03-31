3 اصابات نتيجة حادث سير في طلعة الشّرحبيل

أدّى حادث صدم درّاجة ناريّة في طلعة الشّرحبيل إلى إصابات 3 أشخاص بإصابات وجروح مختلفة. وقد حضرت فرق"جهاز الإسعاف و الطّوارئ" في "الجمعية الطبية الإسلامية"، وعملت على إسعاف الإصابات الثلاثة، ونقل إصابة إلى مستشفى الهمشري، فيما عمل "الصّليب الأحمر اللبناني" على نقل الإصابات الأخرى.

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