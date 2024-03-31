النشرة: الدفاع المدني أخمد حريقا اندلع في غرفة منزل تقطنه عائلة سورية في صيدا

افاد مراسل النشرة في صيدا ان عناصر الدفاع المدني أخمدوا حريقا اندلع في غرفة منزل تقطنه عائلة سورية قرب ساحة القدس في صيدا حيث اقتصرت الأضرار على الماديات وفي مهمة ثانية، نقلوا مصابا بحادث سير على الطريق البحري للمدينة.

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