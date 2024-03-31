تيننتي: لم يكن لدى قوات حفظ السلام التي تعرضت للقصف عند الخط الازرق أي تحذير

أكد الناطق باسم القوات الدولية أندريا تيننتي، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" إنَّه "لم يكن لدى قوات حفظ السلام التي تعرضت للقصف أي تحذير، وقد أُخذت على حين غرة"، لافتاً إلى أنَّه "في الوقت الحالي، لا تتوافر معلومات مباشرة لتحديد مصدر النار". وأضاف: "لهذا السبب سنجري تحقيقاً شاملاً. ونظراً لخطورة الحادث، علينا التأكد من أنَّ لدينا كل الحقائق قبل استخلاص النتائج".

وأوضح تيننتي أنَّ الضباط الـ3 في "حالة مستقرة، ومع ذلك، أصيب أحدهم بجروح خطيرة، ولا يزال في المستشفى، بينما جرى علاج المترجم اللبناني المحلي والمراقبين الآخرين، وأصبحوا خارج المستشفى".