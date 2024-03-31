بدأ الناخبون الأتراك التصويت لاختيار رؤساء بلدياتهم. وفتحت أولى مراكز الاقتراع في الساعة 7,00 في شرق تركيا، فيما تبدأ عمليات التصويت في المدن الكبرى مثل أنقرة واسطنبول وفي غرب تركيا بعد ذلك بساعة على أن تنتهي في الساعة 17,00.

كانت هذه تفاصيل خبر فتح صناديق الاقتراع في الانتخابات البلدية في 32 محافظة تركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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