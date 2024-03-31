انت الان تتابع خبر خارطة شاملة بازدحامات بغداد الان والان مع التفاصيل
سريع القناة من حديثة الجمهورية ومدخل الأمين لغاية مجسر شارع موسى بن نصير ومدخل زيونة
شارع موسى بن نصير لغاية مجسر الأمانة
شارع زيونة من ساحة ميسلون لغاية دار الأزياء
مجسر حماة وشارع مثنى الشيباني لغاية مجسر العلوية
شارع فلسطين بين مجسر حماة ومجسر النخيل السايدين
محمد القاسم من الجسر العنكبوتي ونزلة سريع الدورة لغاية مستشفى الكندي
شارع الضلال وشارع الكيلاني السايدين وساحة الخلاني وجسر السنك ازدحام متصل
ساحة التحرير وجسر الجمهورية ازدحام
الشورجة وجميع الشوارع المحيطة بالمقبرة البريطانية
شارع الكسرة ومعظم الشوارع والازقة المحيطة بمدينة الطب
نفق وجسر باب المعظم
شارع حيفا من حديقة الشيخ الوائلي الى وزارة الثقافة
شارع الصالحية والعلاوي
شارع 14 رمضان من الجسر والتقاطع مع 14 تموز لغاية مستشفى الطفل المركزي
شارع الأردن وساحة النسور وشارع دمشق لغاية معرض بغداد
شارع المطار وسريع القادسية لغاية مجسر القادسية
جسر الجادرية وشارع الجامعة وتقاطع جامعة بغداد
شارع المصافي وشارع وجسر الطابقين
جسر الدورة لغاية الجسر العنكبوتي على محمد القاسم