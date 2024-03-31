المطران معوض احتفل بقداس الفصح في كنيسة مار مارون - كسارة

إحتفل راعي ابرشية زحلة المارونية المطران جوزف معوض بقداس الفصح المجيد في كنيسة مار مارون (كسارة)- زحلة عاونه كاهن الرعية الأب شربل نبهان، ومن ثم أقيم الزياح في الكاتدرائية. وتحدث معوض في عظته عن قيامة المسيح وظهوره لتلاميذه الذين أصبحوا بدورهم شهودا على ذلك، مشددا على "القيامة وهي رجاء المؤمنين وعطية من المسيح لكل من يسعى لفعل ارادته".

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