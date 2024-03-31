القوات الأوكرانية: روسيا أطلقت 16 صاروخا و11 طائرة مسيرة في هجوم جوي

ياسر رشاد - القاهرة - قالت القوات الجوية الأوكرانية، صباح اليوم الأحد، إن روسيا أطلقت 16 صاروخا و11 طائرة مسيرة على أوكرانيا في هجوم جوي أثناء الليل.

وفي بيان على تطبيق تلغرام، قالت القوات الجوية الأوكرانية إنها نجحت في إسقاط 9 طائرات مسيرة و9 صواريخ، ولم تحدد أهدافها.

وعلى مدى أكثر من أسبوع كثفت روسيا بشدة حملتها الجوية على منشآت الطاقة الأوكرانية، الأمر الذي تسبب في أضرار بالغة وأثار مخاوف الأوكرانيين من العودة إلى انقطاع الكهرباء الذي شهدته البلاد في أول شتاء بعد الحرب.

وقالت شركة دي.تي.إي.كيه، أكبر شركة أوكرانية خاصة للطاقة، أمس السبت، إن 5 من 6 محطات كهرباء تابعة لها تضررت أو تهدمت، مما أدى إلى خسارة 80% من قدراتها لتوليد الطاقة.

وأضافت الشركة أن الإصلاحات قد تستغرق ما يصل إلى 18 شهرا.

فيما أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأحد، بأن القوات المسلحة الأوكرانية، قصفت أراضي الجمهورية 31، مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 101 قذيفة من عيارات مختلفة.

دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام": "خلال الـ24 الساعة الماضية، سجلت البعثة 31 واقعة قصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.. 10 على محور دونيتسك، و21 على محور غورلوفكا".

وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 101 قذيفة مختلفة العيارات، وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة مدني واحد.

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

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ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.