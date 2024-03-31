"الأرصاد" تكشف حالة طقس الـ6 أيام القادمة.. رياح وشبورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وفقًا لبيان صادر عن "الأرصاد"، اليوم الأربعاء، فإن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، أبرزها الرياح.

ويرصد "الخليج 365"، تفاصيل طقس الـ6 أيام القادمة، كما يلي:

حالة الطقس الأحد 31 مارس 2024

توقعت "الأرصاد"، أن يشهد حالة الطقس اليوم الأحد، نشاطًا للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، على فترات متقطعة.

حالة الطقس الإثنين 1 أبريل 2024

أفادت "الهيئة"، أن طقس الإثنين القادم، يشهد، نشاطًا للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، على فترات متقطعة.

وأضافت "الأرصاد"، أن الأحوال الجوية الإثنين القادم تشهد شبورة مائية، تبدأ من الرابعة وتستمر حتى التاسعة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس من الثلاثاء 2 أبريل 2024 وحتى الجمعة 5 أبريل 2024

وأوضحت "الأرصاد"، أن حالة الطقس من الثلاثاء 2 أبريل 2024 وحتى الجمعة 5 أبريل 2024، تشهد، نشاطًا للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، على فترات متقطعة.