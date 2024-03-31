في اليوم 177 للعدوان.. مقتل 14 فلسطينيا جراء القصف المتواصل على غزة

ياسر رشاد - القاهرة - قصفت القوات الإسرائيلية بالطائرات والمدفعية مناطق متفرقة في مدينة خان يونس جنوبي القطاع ومدينة غزة، ما أدى إلى مقتل 14 شخصا، وذلك في اليوم 177 من الهجوم الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر طبية قولها إن 11 مواطنا قتلوا وأصيب العشرات، في قصف للجيش الإسرائيلي على مجموعة من المواطنين في بني سهيلا شرقي خان يونس.

كما قتلت امرأة وطفلتها في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزل عائلة غربي خان يونس، فيما قالت مصادر محلية، إن انفجارات عنيفة هزت مناطق غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية برجا سكنيا في مدينة الأسرى شمال غربي النصيرات وسط القطاع.

وقتل مواطن مسن متأثرا بإصابته بعد قصف الاحتلال لمنزله قرب وادي غزة وسط القطاع.

كانت وفا قالت في وقت سابق وأفادت إن 12 مواطنا قتلوا وأصيب 30 آخرين، بقصف إسرائيلي لتجمعات تضم عشرات المواطنين، الذين كانوا ينتظرون شاحنات المساعدات عند دوار الكويت في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأضافت الوكالة، أن قصفا إسرائيليا آخر قرب جسر وادي غزة، أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد القتلى جراء الهجوم الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر إلى 32705، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 75190 مصابا ولا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

وتأمل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في إقناع كبار المسؤولين الإسرائيليين الذين يزورون واشنطن في الأيام المقبلة، بأن القضاء على حماس، لا يتطلب غزوا بريا كاملا لرفح.

ومن الممكن أن تؤدي معركة رفح إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، حيث إن المدينة هي نقطة الدخول الرئيسية للإمدادات الغذائية والطبية الشحيحة بالفعل.