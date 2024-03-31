تقارير.. وفاة قيادي بتنظيم القاعدة غرقًا باليمن

ياسر رشاد - القاهرة - توفي القيادي في تنظيم القاعدة، مانع عبد الله بن هضبان الدهمي، المعروف بـ "أبو عرفج الجوفي"، غرقًا في سيل بوادي سرّ بمديرية القطن بمحافظة حضرموت، وفقاً لمصادر متطابقة.

وأكد مصدر مقرب من تنظيم القاعدة وفاة الجوفي، مشيراً إلى دوره البارز كقيادي في المنطقة.

وكان أبو عرفج الجوفي قد انضم إلى تنظيم القاعدة في عام 2016، وسرعان ما تحول إلى شخصية بارزة في المنطقة شمال شرقي اليمن.

وكان لأبو عرفج دور كبير في إيجاد مناطق آمنة لقادة التنظيم وإدارة انتقالاتهم بين مناطق الجوف ومأرب. كما كان يعمل على توطيد العلاقات بين التنظيم وبعض قادة المقاومة في المنطقة، ولكن تعقيدات تواجد البناء في الجوف أعاقت تحقيق ذلك.

مقتل وإصابة 6 جنود.

من ناحية ثانية، أفاد مراسلنا في عدن بأن 3 جنود يمنيين قتلوا في هجوم شنته مجموعة تابعة لتنظيم القاعدة على دورية عسكرية بمديرية مودية في محافظة أبين جنوبي اليمن.

وأوضحت مصادر أمنية العملية أسفرت عن إصابة 3 جنود آخرين في الكمين الذي نصبته عناصر من تنظيم القاعدة لدورية عسكرية تابعة للواء الخامس دعم وإسناد التابعة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، في الطريق الرابط بين منطقتي "امصرة وامبقيرى" في "وادي عويمران" شرقي مديرية مودية.

وأفاد المصدر ذاته أن القوات المشاركة في عملية تطهير أبين من الإرهابيين، نفذت عقب الحادثة عملية مطاردة للعناصر الإرهابية في سلسلة جبلية شرق مودية، أدت إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر التنظيم والسيطرة على أوكار ومواقع لهم.

وتشهد أبين عملية عسكرية وأمنية، منذ أشهر، لتطهيرها من العناصر الإرهابية المنتشرة في عدد من المديريات أبرزها مديرية مودية.