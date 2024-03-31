نديم حداد رئيسا بالإنابة لهيئات الضمان

شهدت جلسة لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية يوم الخميس الماضي انجازا يحسب لها في ملف قطاع التأمين الخاص، تمثل في التوافق مع وزارة الاقتصاد والتجارة على أهمية إعادة الدور والاعتبار الى لجنة مراقبة هيئات الضمان المعنية بتنظيم القطاع، حيث جرى تعيين رئيس بالإنابة للجنة الرقابة، هو نديم حداد الذي حضر بدوره الاجتماع وعرض عناوين برنامج العمل لاعادة الانتظام الى قطاع التأمين إثر الخضات التي عصفت به في الآونة الأخيرة.

وجاء هذا القرار بعد تعرض هذا القطاع في الفترة الأخيرة لمراحل ضبابية نتيجة سلسلة تجاوزات باتت معظمها بعهدة القضاء.

فوضعت لجنة الإقتصاد والتجارة برئاسة النائب فريد البستاني الأصبع على الجرح كي تستعيد فيها عملها الرقابي المستقل على قطاع شركات التأمين والعمل الفوري بعد استلام حداد مهامه بعدما تحول الإجتماع إلى جلسة مكاشفة. وخلصت إلى التزام وزير الإقتصاد أمين سلام تعيينه الأخير الذي شارك في الجلسة وعرض عناوين برنامج عمله للمرحلة المقبلة، واضعًا تفعيل عمل لجنة الرقابة في سلّم أولوياته، مؤكدًا على أهمية العمل الناظم لتحصين قطاع التأمين الخاص الذي لا يزال من القطاعات الفاعلة على الرغم من الهزّات التي تعرّض لها.