قداديس عيد الفصح عمت الكنائس في البقاع

احيت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي ذكرى قيامة السيد المسيح فاقيمت قداديس منتصف الليل والصباح في كنائس البقاع .

ففي كنيسة سيدة بشوات ، تراس راعي ابرشية بعلبك ودير الاحمر المارونية المطران حنا رحمة قداس منتصف الليل ،عاونه في القداس كهنة الرعية ،حضر القداس رئيس بلدية بشوات حميد كيروز مخاتير قرى دير الاحمر وفعاليات المنطقة .

المطران رحمة تناول في عظته معاني قيامة السيد المسيح ،وقد اعطى وافتدى بدمه كل ما يملك من اجلنا نحن ابناء البشر،وهو رب الحياة وناصر الموت بعدما حرر الاموات، عاد وصعد الى السماء ،وقد اصلح الحياة الحقيقية بين الانسان وربه

وراى ان قيامة السيد المسيح ستعطينا الحق والحقيقة كيف نعيش التواضع والمحبة والسلام ،اما العنف والحرب فهما من لغة الشيطان ،والدمار والقتل لغة الشر والاشرار ،فالمسيح علمنا السلام ، فلن نرضى او نمشي بالحرب لان مسيحنا هو إله السلام والأخوة والمسامحة ،ولان اليهود لا يؤمنون بالسيد المسيح سيبقى الشر وسيبقى العالم متعبا .

وطالب اللبنانين من احل التلاقي فيما بينهم ،لان بتفاهمهم قوة ، وقال ما بيقدروا يعملوا حرب مجتزأة او فردية ،لبنان هو وطن المحبة والسلام ،ولنكن واقعيين ،واذا اخذنا اليهودي الى حيث يريد سيوقع بيننا الشر ،وستبقى قوة المسيح منتصرة على الشر من خلال التحسد و الايمان.