شارك رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في قداس الفصح في بكركي على رأس وفد من "التيار" وبعدها تقبل التهانئ بالعيد مع البطريرك بشارة الراعي وعقد معه خلوة.

كانت هذه تفاصيل خبر باسيل عقد خلوة مع الراعي بعد مشاركته في قداس الفصح ببكركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.