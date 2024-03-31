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انت الان تتابع خبر "العميد المتحرش" في البصرة يقر بأفعاله.. إليك العقوبة الصادرة بحقه (وثيقة) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثيقة صادرة من الوزارة حصلت عليها السومرية، تقرر عزل عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة، وذلك لارتكابه فعلا خطيراً منافياً للآداب العامة وسلوكيات الأستاذ الجامعي وثبوت الأفعال المنسوبة اليه واقراره بها مما يجعل من بقائه في الوظيفة مضراً بالمصلحة العامة.
وشهدت جامعة البصرة، قبل ايام، سلسلة أحداث متتالية، بدأت بتداول مقاطع فيديو وصور جنسية فاضحة، تبعتها اتهامات لعميد إحدى الكليات بالتورط في استغلال وابتزاز طالبات، قبل أن يتم إيقافه عن العمل والتحقيق في الحادثة الصادمة.