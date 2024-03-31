شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جزر "تونغا" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، جزر "تونغا" في جنوب المحيط الهادئ.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: إن الزلزال وقع على بعد 155 كيلومترا شمال غربي "هوما"، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.



زلازل تونغا



وضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر جزر تونغا 10 مارس الماضي، وقع على بعد 128 كيلومترًا شرقي نيافو، وعلى عمق 10 كيلومترات.