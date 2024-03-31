الكويت تسلم الأونروا مليوني دولار

القاهرة - كتب محمد نسيم - سلمت الكويت اليوم الخميس 28 مارس 2024 ، مساهمتها السنوية في تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا البالغة مليوني دولار.

يأتي ذلك في ظل أزمة تواجهها أونروا بعد تعليق عدة دول غربية تمويلها للوكالة الأممية تحت ضغوط من إسرائيل.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، إن سفير الكويت لدى الأردن حمد المري سلم مديرة دائرة العلاقات الخارجية في أونروا تمارا الرفاعي، اليوم، شيكا بمليوني دولار يمثل مساهمة بلاده السنوية في تمويل الوكالة الأممية.

ونقلت "كونا" عن المري قوله إن "تقديم المساهمة السنوية يأتي انطلاقا من واقع مسؤولية الكويت بالتزاماتها الدولية تجاه الأشقاء في فلسطين وثقتها الكاملة بما تقدمه أونروا (التي تتواجد مكاتبها الرئيسية في الأردن) تجاه خدمة اللاجئين الفلسطينيين".

وأكد المري "ثقة الكويت التامة ووقوفها مع الوكالة، خصوصا في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها، وما تواجهه من تحديات ما ينعكس سلبا على مستوى خدماتها التي تقدمها للركن الأساسي في القضية الفلسطينية وهي قضية اللاجئين".

المصدر : وكالات