صحة غزة: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 32 ألفا و782 شهيدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - (د ب أ)



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 32 ألفا و782 شهيدًا و75 ألفا و298 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في منشور على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم الأحد، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ثماني مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 77 شهيدا و 108 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ 177 للعدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".