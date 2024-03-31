مصادر طبية فلسطينية: استشهاد 34 شخصًا نتيجة سوء التغذية والجفاف في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - (د ب أ)

أعلنت مصادر طبية فلسطينية ، اليوم الأحد، وفاة أربعة مواطنين بسبب المجاعة في مستشفى كمال عدوان بشمال قطاع غزة، ما يرفع عدد ضحايا سوء التغذية إلى 34 شهيدًا.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها إن "أربعة مواطنين بينهم طفلان توفوا اليوم، نتيجة سوء التغذية والجفاف، ونقص الإمدادات الطبية، في مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة".

وأشارت إلى ارتفاع عدد الشهداء جراء المجاعة إلى 34 بينهم 31 طفلا.

ووفق الوكالة، "يتعرض قطاع غزة، لعدوان إسرائيلي متواصل، منذ السابع من أكتوبر الماضي، لظروف إنسانية غاية في الصعوبة، تصل إلى حد المجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود".