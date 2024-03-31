قبلان: المطلوب من القضاء الضرب بيد من حديد خاصة بمجال النزوح غير اللبناني

أشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خلال الدرس الرمضاني الذي يلقيه في برج البراجنة، الى أن "البلد اليوم يعاني بشدة من دوّامة الفراغ وهو بحاجة ماسة للخروج من البطالة السياسية، والحكومة بهذا المجال مطالبة باستعادة دور الدولة القوي بمجال الخدمات وأمن الطرقات والمدن والأحياء وحماية اليد اللبنانية وسط جريمة متنامية جداً خاصة بوسط النزوح، والشلل القضائي بهذا المجال كارثي، والواسطة السياسية تكاد تبتلع القضاء المطلوب منه الضرب بيد من حديد خاصة بمجال النزوح غير اللبناني".

ورأى ان "لذلك فرض القانون بشكل حاسم أكبر مسؤوليات الحكومة ولا بدّ من إنقاذ البلد من النزوح غير اللبناني، والبلديات بهذا المجال مقصرة جداً وترتكب خيانة أمانة وظيفية وطنية بسبب تغاضيها عن ارتكابات النزوح غير اللبناني ولا عذر لأحد خاصةً أنّ البلد بقلب كارثة وطنية، واليوم الإغاثة الوطنية تبدأ بتفعيل قانون العمل والأمن والعدالة والإقامة وحماية المستهلك والمرضى بشكل فعلي وليس بالمواقف والخطابات، والأجهزة الأمنية ومخابرات الجيش وباقي الأذرع الأمنية مطالبة بفعل قوي على الأرض لأن الفوضى والفلتان والجريمة وجمهورية العصابات تبتلع البلد فعلاً، فيما شيطان الفراغ يشرب من كأس القطيعة السياسية".