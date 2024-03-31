العثور على رأس خنزير برّي خارج مسجد في فرنسا

ندد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بما وصفها "أعمالا غير مقبولة" ضد المسلمين، بعدما عُثر على رأس خنزير برّي قرب مسجد في شرق البلاد.

وأفاد دارمانان في تصريح له، بأنه تم أيضا "تدنيس" مسجدين في شمال فرنسا. وذكر "تم نهاية الأسبوع تدنيس مسجدين في فالنسيان وفرين سور إيسكو. استُهدف مسجد أيضا في فوج. أدين بحزم هذه الأعمال غير المقبولة بحق أبناء وطننا من المسلمين". تتزامن الحوادث مع شهر رمضان.

وأفاد مدع عام بأنه تم فتح التحقيق بشأن "إثارة الكراهية العنصرية" بعدما اكتشف مصلون في مسجد في قرية كوتريكسيفي في منطقة فوج رأس الخنزير الجمعة.