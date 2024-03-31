الدفاع الروسية: قصفنا بنية تحتية للطاقة ومنشآت إنتاج غاز في أوكرانيا

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية الروسية نفذت ضربة كبرى على مرافق بنية تحتية للطاقة ومنشآت إنتاج غاز في أوكرانيا. واوضحت الوزارة إنها استخدمت "أسلحة جوية بعيدة المدى عالية الدقة" وطائرات مسيرة. ولفتت الوزارة الروسية الى انه "نتيجة لهذا الهجوم، تعطل عمل مؤسسات دفاعية تشارك في تصنيع وإصلاح الأسلحة والمعدات والذخيرة. كل أهداف الضربة تحققت بنجاح. الأهداف المحددة أصيبت".

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