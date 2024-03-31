جدل واسع في بريطانيا بعد منح الملياردير المصري محمد منصور وسام فارس

الشارقة - اميمة ياسر -

أثار منح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك "وسام فارس" للملياردير المصري محمد منصور جدلا واسعا في بريطانيا.

يأتي هذا وسط اتهامات لـ سوناك بالمحسوبية، خاصة وأن منصور أحد المتبرعين لحزب المحافظين، حيث تبرع للحزب بمبلغ نحو 5 ملايين جنيه استرليني العام الماضي.

ووفقا لصحيفة "تليجراف" البريطانية، فإن حصول الملياردير المصري محمد منصور على وسام فارس لخدمات "الأعمال التجارية والخيرية والسياسية"، دفع سياسيين بريطانيين من المعسكر الآخر للهجوم على سوناك، ومن بين هؤلاء كان زعيم حزب الإصلاح في المملكة المتحدة، ريتشارد تايس، والذي علق على قرار سوناك بالإعلان عن الأوسمة، قائلا: "لقد سئمت الأمة من المحافظين ومحسوبيتهم الفاحشة. أعطهم بضعة ملايين من الجنيهات واحصل على لقب النبلاء أو الفروسية. الأمر برمته غير مقبول".

وصرحت عضوة البرلمان ورئيسة حزب العمال، أنيليس دودز، بأن "هذا إما فعل متعجرف لرجل يتمتع بالامتيازات وتوقف عن الاهتمام برأي الجمهور، أو نابع من شخص لا يتوقع أن يكون رئيسا للوزراء لفترة طويلة"، مضيفة: "في الحالتين، فإنه يظهر عدم احترام صارخ للمنصب الذي ينبغي أن يشعر بالفخر لشغله".

وأوضحت الصحيفة أن الملياردير المصري تبرع للعديد من القضايا الخيرية، بما في ذلك مؤسسة الملك ونصب تذكاري لضحايا كوفيد، وسبق أن تحدث منصور عن رئيس الوزراء بعبارات جيدة، وقال إنه "يفهم كيف يتولد النمو في الاقتصاد الحديث".

وفي أول تعليق بعد التكريم بوسام الفروسية، قال رجل الأعمال المصري محمد منصور: "هذه الجائزة هي أعظم وسام في حياتي. أنا ممتن للغاية"، وفق بيان نشرته مجموعة منصور.

يشار إلى أن محمد منصور هو رئيس شركة "مان كابيتال" للاستثمار، التي تتخذ من لندن مقرا لها، وتعمل على دعم استراتيجيات الشركات الرائدة، وتوفر لها رأسمال طويل الأجل في مختلف القطاعات على مستوى العالم.

وسبق وأن قدم الملياردير المصري 5 ملايين جنيه إسترليني للمحافظين في يناير الماضي. وكانت في ذلك الوقت أكبر تبرع منفرد تلقاه الحزب منذ أكثر من 20 عامًا. ليتم تعيينه فيما بعد أمينًا كبيرًا لخزانة حزب المحافظين في ديسمبر 2022.

كما شغل الملياردير المصري في الفترة من 2006 إلى 2009 منصب وزير النقل في عهد حسني مبارك.