نمو نشاط قطاع التصنيع في الصين للمرة الأولى منذ ستة أشهر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم، ارتفاع قطاع التصنيع في الصين خلال شهر مارس الحالي، ليسجل نمواً للمرة الأولى منذ ستة أشهر.

وبلغ مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع الصادر عن مكتب الإحصاء الوطني الصيني 50,8 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 49,1 نقطة، خلال فبراير الماضي.

يذكر أن قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أعلى من 50 نقطة إلى نمو القطاع.