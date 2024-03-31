قتلى بحوادث ناجمة عن الأمطار في باكستان

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكر مسؤولون أن سبعة أشخاص على الاقل لقوا حتفهم وأصيب تسعة آخرون، في حوادث ناجمة عن الأمطار، في أجزاء مختلفة من إقليم "خيبر باختونخوا" الباكستاني.

وقال مدير عام هيئة الإنقاذ بالإقليم، خاطر أحمد للصحفيين إن حوادث انهيار للأسطح وقعت في أقاليم "بيشاور" و"ناوشيرا" و"شانجلا" و"بانو" و"باجور"، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الأحد.

وذكرت هيئة إدارة الكوارث الإقليمية أمس السبت أن أربعة منازل تضررت، بسبب الأمطار الغزيرة. وأعرب رئيس وزراء الإقليم، علي أمين خان جاندابور، عن حزنه وأمر بتقديم تعويضات للأسر المتضررة. وأمر بفتح الطرق المغلقة وتوفير تسهيلات للأشخاص العالقين تحت الأمطار والانهيارات الأرضية.