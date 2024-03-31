في أول ظهور علني .. الملك تشارلز يشارك بقداس عيد الفصح

ياسر رشاد - القاهرة - حضر الملك تشارلز الثالث قداس عيد القيامة، اليوم الأحد، في أول ظهور علني له في حدث ملكي منذ تشخيص إصابته بالسرطان في فبراير.

ولوح تشارلز، البالغ من العمر 75 عاما، لحضور القداس لدى وصوله إلى كنيسة سان جورج حيث دُفنت والدته الراحلة الملكة إليزابيث.

إرجاء المهام الرسمية

وأرجأ الملك جميع مهامه الرسمية منذ أن أعلن قصر بكنغهام أنه سيخضع للعلاج من نوع من السرطان اكتشفه الأطباء في الفحوصات بعد خضوعه لإجراء طبي يتعلق بتضخم البروستاتا في يناير.

ويُشار إلى أن هذا الظهور العلني اليوم الأكثر أهمية للملك والمشاركة الملكية الكبرى منذ تشخيص إصابته بالسرطان.

وينظر إلى مشاركة الملك، الذي تولى العرش قبل 18 شهرا فقط عقب وفاة والدته الملكة إليزابيث، في عيد الفصح على أنها خطوة يقوم بها لطمأنة الجمهور بعد الأخبار الصادمة.

وتقضي العائلة عطلة عيد الفصح معا بعد إعلان الأميرة كيت عن علاجها من السرطان.

وبينما حضر الملك القداس اليوم الأحد في الكنيسة، لم يحضر ابنه الأمير وليام وعائلته.

وقالت الأميرة كيت، زوجة ابنه الأكبر، إنها تخضع للعلاج الكيميائي الوقائي بعد اكتشاف إصابتها بمرض السرطان في أعقاب خضوعها لعملية جراحية في البطن في يناير.

وواصل تشارلز الاضطلاع بالجزء الأكبر من مهامه الرسمية مثل استقبال المسؤولين الأجانب وعقد اجتماعات منتظمة مع رئيس الوزراء ريشي سوناك.

وفي الأسبوع الماضي، لم يحضر الملك قداس يقام سنويا بمناسبة خميس العهد، وسجل رسالة صوتية تم بثها أثناء الحدث يعبر فيها عن حزنه لعدم حضوره وتمنى للجميع عيد قيامة سعيد.