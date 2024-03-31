بالصور.. محافظ أسوان يتفقد أعمال تطوير منطقة المسلة الناقصة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الأحد، أعمال التطوير الجارية بمحيط منطقة المسلة الناقصة الأثرية.

وتشهد أعمال التطوير والتجميل ورفع الكفاءة من إعادة الرصف للشوارع بعد انتهاء أعمال البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والإتصالات.

وكلف اللواء أشرف عطية بأن يتم إقامة مظلات ومقاعد حضارية لانتظار الزائرين والسائحين، مع توفير البيئة المناسبة للكمائن الشرطية الثابتة والمتنقلة

موجها إلى زيادة المسطحات الخضراء وتهذيب الأشجار، ورفع كفاءة الأرصفة والبلدورات والدهانات وأغطية مطابق الصرف الصحي، وأماكن انتظار السيارات والحافلات السياحية