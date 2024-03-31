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سعر الدولار يتراجع في 9 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار الخميس الماضي.

سعر الدولار ببداية التعاملات في 9 بنوك

البنك الأهلي المصري: 47.20 جنيه للشراء، و47.30 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشا للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.20 جنيه للشراء، و47.30 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.20 جنيه للشراء، و47.30 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشا للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.20 جنيه للشراء و47.30 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشا للشراء والبيع.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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