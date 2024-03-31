النشرة: غارة من مسيرة تستهدف سيارة في بلدة كونين وسقوط اصابات

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن غارة من مسيرة استهدفت سيارة في بلدة كونين. وتحدثت المعلومات با الغارة الاسرائيلية نفذت بواسطة طائرة مسيرة مستهدفة على دفعتين سيارة في البلدة، والمعلومات الاولية تشير الى سقوط اصابة داخل السيارة.

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