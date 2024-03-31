انت الان تتابع خبر نائب أمريكي يقترح ضرب غزة بـ"قنبلة نووية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشار المقال المنشور في تلك الوسائل إلى مقطع فيديو لاجتماع والبيرغ مع الناخبين في ميشيغان، والذي انتقد بشدة نقل المساعدات الإنسانية الأمريكية الى غزة.

وكتبت صحيفة "واشنطن بوست": "يبدو أن عضوًا جمهوريًا في الكونغرس اقترح إسقاط الأسلحة النووية على قطاع غزة".



ولفتت الصحيفة إلى أن أحد الناخبين سأل والبيرغ عن الحاجة إلى بناء أمريكا لميناء قبالة سواحل غزة تم الإعلان عنه سابقًا، لتوصيل الإمدادات الإنسانية، فأجاب السياسي أن أمريكا لا ينبغي أن تنفق فلسا واحدا لهذه الأغراض.

وتابع: "يجب أن يكون كل شيء كما حدث في ناغازاكي وهيروشيما. نحن بحاجة إلى إنهاء هذا في أقرب وقت ممكن".

