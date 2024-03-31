انت الان تتابع خبر التربية تحسم الجدل بشأن دوام الغد في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن "يوم غد الاثنين، دوام رسمي في جميع مدارس العاصمة بغداد".

يذكر أن محافظة بغداد كانت قد أعلن تعطيل الدوام ليوم غد في الدوائر التابعة لها؛ بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي (ع).



وبالإضافة إلى محافظة بغداد، أعلنت محافظات صلاح الدين وديالى وميسان، والنجف الأشرف، وكربلاء المقدسة، والبصرة، وذي قار، وبابل، وواسط، والمثنى، والديوانية، تعطيل الدوام الرسمي غداً بـ"ذكرى استشهاد أمير المؤمنين (عليه السلام)".