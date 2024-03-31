انت الان تتابع خبر التشكيل الرسمي لريال مدريد أمام بيلباو والان مع التفاصيل

وشهدت قائمة ريال مدريد لمباراة اليوم، غياب كل من: تيبو كورتوا، وديفيد ألابا، وفينيسيوس جونيور، بينما عاد المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو لأول مرة، عقب تعافيه من الإصابة.

وجاء تشكيل الميرينجي كالتالي:

لونين - كارفاخال - ناتشو - ميندي - روديجر - فالفيردي - تشواميني - كروس - بيلينجهام - رودريجو جويس - إبراهيم دياز.

يذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة الدوري الإسباني، برصيد 72 نقطة، متفوقا ب5 نقاط على الوصيف برشلونة، الذي لعب مباراة أكثر.