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التشكيل الرسمي لريال مدريد أمام بيلباو

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه أتلتيك بيلباو، اليوم الأحد، في إطار الجولة ال30 من .

وشهدت قائمة لمباراة اليوم، غياب كل من: تيبو كورتوا، وديفيد ألابا، وفينيسيوس جونيور، بينما عاد المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو لأول مرة، عقب تعافيه من الإصابة.

 

وجاء تشكيل الميرينجي كالتالي:

لونين - كارفاخال - ناتشو - ميندي - روديجر - فالفيردي - تشواميني - كروس - بيلينجهام - رودريجو جويس - إبراهيم دياز.

 

يذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة الدوري الإسباني، برصيد 72 نقطة، متفوقا ب5 نقاط على الوصيف ، الذي لعب مباراة أكثر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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