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ردًّا على نتنياهو.. لابيد: الانتخابات لن تشل الدولة فهي مشلولة الآن

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأسبق يائير لابيد خلال مظاهرة بالقدس، اليوم الأحد، إن ما يهم نتنياهو شيء واحد وهو البقاء في منصبه وتمسكه بكرسيه.

وأكد لابيد في ردّه على تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن الانتخابات لن تشل الدولة فهي مشلولة الآن.

ووجه لابيد رسالة إلى نتنياهو قائلا: "المعركة مع حماس وصفقة الأسرى وجبهة الشمال والحكومة برئاستك مشلولة وفاشلة".

واحتشد آلاف الإسرائيليين مساء اليوم، بمحيط المقار الحكومية والكنيست الإسرائيلي للمطالبة بإعادة الأسرى وإقالة الحكومة.

بينما حذر نتنياهو خلال بيان صحفي، من أن الدعوات الآن لإجراء انتخابات قبل تحقيق النصر سوف تشل الدولة وسوف تشل الجهود لعودة الأسرى.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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