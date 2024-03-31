داخل خيمة رمضانية.. إفطار جماعي لـ1500 شخص بسوهاج (فيديو وصور)



محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

عرضت الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأحد، بثًا مباشرًا بعنوان "على غرار المطرية.. شباب سوهاج ينظموا إفطار جماعي لـ1500 شخص".

وقدم شباب وفتيات سوهاج الوجبات للصائمين في الخيمة الرمضانية بمستشفى سوهاج الجامعي القديم، وتعتبر تلك المائدة أكبر إفطار جماعي يتم تنظيمة بالمحافظة، على غرار إفطار المطرية.

وتنوعت وجبات إفطار الصائمين بالخيمة الرمضانية بمستشفى سوهاج الجامعي القديم بين اللحوم الحمراء والفراخ، والخضار والفواكهه والكنافة والجلاش والعصائر.

وعقب انتهاء الإفطار نظم الشباب والفتيات احتفالية استمرت دقائق رددوا خلالها أغاني الجوالة على ضربات الدف.