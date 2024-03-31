انت الان تتابع خبر السوداني يوجه وزيرين لزيارة واسط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان، "استقبل رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد، محافظ واسط محمد جميل المياحي، ورئيس مجلس المحافظة علي حسين سليمون وأعضاء مجلسها، وجرى البحث في أوضاع المحافظة من النواحي الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن أولويات عمل الحكومة المحلّية".وأشار السوداني إلى "ما ينتظره المواطن من أداء في الدورة الجديدة لمجلس المحافظة، مؤكداً أهمية العمل بروح الفريق الواحد، واستيعاب جميع مطالب الناس، وحفظ الأمن"، مشدداً على "ضرورة أن ينطوي عمل الحكومة المحلية على رسالة للمواطن بجدّية الالتزام، وأن يؤدي مجلس المحافظة مسؤوليته الرقابية بعيداً عن الخلافات السياسية، وأن يتم تبنّي منهج منسجم مع برنامج الحكومة الاتحادية، ليتكامل العمل ويتحقق الإنجاز".

وبيّن أن "الحكومة تنطلق في إجراءاتها الإصلاحية الإدارية والمالية، من أهمية الحفاظ على المال العام"، لافتاً إلى أن "بعض الاعتراضات ذات طابع سياسي، مع ضرورة العمل المشترك لتحقيق هدف الإصلاح على جميع المستويات".

وأوضح السوداني أنه "قد وجّه وزيري النفط والكهرباء لزيارة واسط، للوقوف على احتياجاتها في هذين القطاعين"، كما أكد دعمه "تأسيس (شركة نفط واسط) للعمل ضمن خطة المشاريع النفطية المتكاملة، والمضي في إكمال مشروع المستشفى التركي المتلكئ، وسد نقص الأبنية المدرسية في المحافظة من خلال صندوق العراق للتنمية، فضلاً عن توجيه الجهد الخدمي والهندسي، بالتعاون مع المحافظة، لخدمة المناطق السكنية غير المخدومة".