شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية" تحذر: نقل المرضى المحاصرين بمستشفى الشفاء ضرورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم عن قلقه البالغ بشأن حالة وسلامة 100 مريض و50 عاملا صحيا داخل مستشفى الشفاء في غزة، مع وجود أعمال عدائية حولها.

وقال أدهانوم في بيان "إن الرفض المتكرر لم يمنعنا من الوصول إلى المرضى فحسب، بل أدى أيضا إلى تعطيل العمليات الحاسمة الأخرى المنقذة للحياة، من خلال تشتيت الموارد المحدودة".

ويأتي ذلك بعد أن أفاد المسؤول الأممي بأن منظمة الصحة العالمية وشركاءها اضطروا إلى تأجيل مهمة مشتركة شديدة التعقيد إلى مستشفى الشفاء في غزة بسبب تأخير الإجراءات، وتم رفض ثلاث مهمات سابقة للمستشفى الذي لا يزال تحت الحصار منذ 18 مارس. القانون الإنساني الدولي وحث مدير الصحة العالمية سلطات الكيان الإسرائيلي المحتل على تسهيل ممر إنساني آمن ونظام أفضل بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وشركائها لدعم عمليات نقل المرضى.

وأنهى بيانه بالقول "إن القانون الإنساني الدولي واضح؛ يجب عدم عسكرة قطاع الصحة أو مهاجمته"، داعيا مجددا إلى وقف إطلاق النار.