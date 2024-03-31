شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تستهدف شبكة الكهرباء الأوكرانية.. وزيلينسكى يدعو إلى المقاومة والان نبدء بالتفاصيل

هجمات روسية

الدمام - شريف احمد - دعا الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في رسالة أحد الفصح، الأوكرانيين إلى الدفاع عن أنفسهم ضد العدوان الروسي، في الوقت الذي هاجمت فيه القوات الروسية البنية التحتية للبلاد.وقال زيلينسكي، في منشور باللغة الإنجليزية على تطبيق إكس: "الآن لا يوجد ليل أو نهار لا يحاول فيه الروس تدمير حياتنا"، وأضاف "لكننا ندافع عن أنفسنا، ونتحمل، وأرواحنا لا تستسلم، ونعلم أنه من الممكن تجنب الموت، والحياة يمكن أن تنتصر".ودعا زيلينسكي إلى سلام حقيقي لأوكرانيا بأكملها وجميع الدول التي تعاني من الحرب.وجاءت تصريحاته بعد الهجمات الروسية على أوكرانيا في الساعات الأولى من صباح اليوم، باستهداف البنية التحتية للطاقة بشكل خاص.وأفادت القوات الجوية الأوكرانية بأنها اعترضت 18 من أصل 27 هجوما بطائرات مسيرة وقذائف وصواريخ كروز، لكن السلطات ذكرت أن بعضها أصاب أهدافها.ولقي شخص حتفه في لفيف بغرب البلاد عندما تعرضت البنية التحتية للهجوم، وانقطعت الكهرباء عن عشرات الآلاف لبعض الوقت في منطقة أوديسا على البحر الأسود، كما تم الإبلاغ عن انقطاعات بالتيار الكهربائي في أجزاء أخرى من البلاد أيضا.