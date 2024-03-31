لموهبته المتميزة.. تعليم الشرقية تُكرم الطالب إياد عياد بمرحلة رياض الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

استقبل علي عبدالرؤوف مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية، الطالب إياد محمود عياد بالصف الثانى بمرحلة رياض الأطفال "KG2"، بمدرسة الكيلانية الرسمية لغات بإدارة بلبيس التعليمية بمحافظة الشرقية؛ وذلك بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث قام بتكريمه نظرًا لمواهبه المتميزة والفريدة في مجال المعلومات العامة.

كما وجه الوزير، برعاية الطالب وتطوير مواهبه لمواصلة مسيرة النجاح والجد والاجتهاد والتميز، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لتمكينه من تحقيق أهدافه وطموحاته العلمية.

يأتى ذلك التكريم فى إطار رعاية وزارة التربية والتعليم للطلاب النابغين والمتفوقين ودعمهم والاستثمار في مواهبهم وتحفيزهم، وذلك لإعداد جيل قادر على مواكبة التطور التكنولوجي والبحث العلمي، والارتقاء بمستوى الطلاب بما يواكب المعايير الدولية.