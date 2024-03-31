المرصد السوري: 4 صواريخ إسرائيلية استهدفت منطقة البحوث العلمية بدمشق

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان، اليوم الأحد، إن ما لا يقل عن 4 صواريخ إسرائيلية استهدفت منطقة البحوث العلمية في جمرايا بالعاصمة السورية دمشق، مما أدى لاندلاع النيران في الموقع، فيما حاولت الدفاعات الجوية التابعة للنظام التصدي لأهداف في سماء المنطقة.

وأشار المرصد إلى أنه بالتوازي مع الهجوم، هرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع المستهدف.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه أحصى منذ مطلع العام 2024، 29 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 21 منها جوية و8 برية.

وأكد المرصد أن تلك الضربات أسفرت عن إصابة وتدمير نحو 58 هدفاً ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وكشف المرصد في بيانه أن تلك الضربات تسببت بسقوط 115 من العسكريين بالإضافة لإصابة 47 آخرين منهم بجراح متفاوتة.