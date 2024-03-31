جريفيث: أي جهد لتوزيع المساعدات في غزة بدون الأونروا محكوم عليه بالفشل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، اليوم الأحد، إنه يجب أن تتوقف محاولات تهميش وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وأكد جريفيث، أن أي جهد لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة بدون الأونروا محكوم عليه بالفشل، مشيرا إلى أنه لا توجد وكالة غيرها تتمتع بنفس القدر من ثقة المجتمع الدولي لتقديم المساعدات في القطاع.

وكانت صحيفة "الجارديان" البريطانية قالت نقلا عن مصادر بالأمم المتحدة، اليوم الأحد، إن إسرائيل قدمت مقترحا لتفكيك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" مقابل إيصال مساعدات على نطاق واسع بغزة.

وأوضحت المصادر بالأمم المتحدة، أن مقترح إسرائيل بتفكيك الأونروا هدفه تصوير الأمم المتحدة بأنها غير متعاونة حال حدوث مجاعة بغزة.

وأكدت المصادر أن المقترح الإسرائيلي نتيجة لحملة إسرائيلية طويلة المدى هدفها تدمير الأونروا.

سبق وأن قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، إن هناك تحقيقات تجري بشكل جدي بخصوص الاتهامات الموجهة لبعض موظفي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالمشاركة في عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي.