متحدث الري يكشف لمصراوي تفاصيل إنهيار جسر ترعة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور محمد غانم المتحدث الرسمي بإسم وزارة الري والموارد المائية، تفاصيل واقعة إنهيار جسر ترعة السويس التي حدثت صباح اليوم الأحد.

وقال "غانم"، لمصراوي إن أحد المواطنيين من ملاك الأراضي المجاورة للترعة قام بإدخال مسورة مياه وسط العمود الأسمنتي للجسر بهدف سحب كميات كبيرة من مياة الترعة مما أدى إلى إنهياره، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وكانت وزراة الري أعلنت صباح اليوم عن تلقيها اخطارقطع بجسر ترعة السويس بالكيلو ١٠.٠٠ بطول ٢٠ متر بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية.

وعلى الفور تم التنسيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الداخلية و وزارة النقل ومحافظة الإسماعيلية وتم والدفع بمعدات إدارة الصيانة الوقائية التابعة لوزارة الرى ، ومعدات مركز ومدينة الإسماعيلية وأبوصوير وفايد ، ومعدات مديرية الطرق بالمحافظة، ومعدات عدد من المقاولين للتعامل مع القطع الحادث بجسر الترعة ، كما تم الدفع بفرق من الحماية المدنية والإسعاف للموقع، كما قامت أجهزة وزارة الموارد المائية والري بخفض مناسيب المياه بترعة السويس.