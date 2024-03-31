ياسين: تستمر أعمال مكافحة الصيد العشوائي للطيور المهاجرة في منطقة الضنية

اشار وزير البيئة في حكومة تصريف العمال الدكتور ناصر ياسين في تصريح له، الى انه "تستمر أعمال مكافحة الصيد العشوائي للطيور المهاجرة في منطقة الضنية في شمال لبنان من قبل قوى الامن الداخلي والجمعية اللبنانية للطيور المهاجرة بالتنسيق مع وزارة البيئة. وتم إنقاذ عدد من الطيور المصابة ووضعها في مركز إعادة تأهيل الطيور البرية الذي يشرف عليه رئيس الجمعية الدكتور ميشال صوان".

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