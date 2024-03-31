النشرة: الاحياء السكنية في كفركلا تعرضت لقصف مدفعي

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بانه تعرضت الاحياء السكنية في بلدة كفركلا لاعتداءات بالقصف المدفعي من مواقع العدو في مستوطنة المطلة المقابلة.

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