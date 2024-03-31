منظمة الصحة العالمية: أربعة قتلى و17 جريحا في قصف إسرائيلي على مستشفى الأقصى في غزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية الأحد مقتل أربعة أشخاص وإصابة 17 آخرين في قصف إسرائيلي على مستشفى الأقصى وسط قطاع غزة. واوضح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في تصريح له، الى انه "كان فريق منظمة الصحة العالمية في مهمة إنسانية في مستشفى الأقصى في غزة عندما تعرض مخيم داخل مجمع المستشفى لغارة جوية إسرائيلية اليوم. قُتل أربعة أشخاص وأصيب 17 آخرون"، موضحا أن موظفي المنظمة بخير.

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