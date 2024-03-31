محادثات أولى بين خبراء صينيين ويابانيين حول مياه فوكوشيما

أجرى خبراء صينيون ويابانيون لأول مرة السبت محادثات رسمية حول قيام طوكيو بتصريف مياه معالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية في البحر، والذي نددت به بكين، وفق وزارة الخارجية اليابانية.

وكان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قد أعلن عن إجراء محادثات على مستوى الخبراء في تشرين الثاني، عقب اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك" التي عقدت في سان فرانسيسكو.

وذكرت وزارة الخارجية اليابانية في بيان، "عُقد حوار بين خبراء يابانيين وصينيين حول موضوع تصريف المياه المعالجة في المحيط (...) في داليان بالصين في 30 آذار لمناقشة وجهات النظر حول القضايا الفنية".

وهذا الحوار هو الأول الذي يتم تنظيمه على هذا المستوى بين البلدين الجارين منذ أن بدأت طوكيو، في 24 آب، بعمليات التصريف الأولى للمياه المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية التي تضررت خلال الزلزال والتسونامي عام 2011، ما تسبب في أزمة دبلوماسية مع بكين.

واعتبرت الصين التي تربطها علاقات متوترة تاريخيا مع اليابان، أن الإجراء يلوّث المحيط، وعلّقت الصين كل وارداتها من الاسماك وثمار البحر من اليابان في آب الماضي ردا على ذلك، وانضمت إليها روسيا بعد بضعة أشهر.

وتؤكد اليابان، من جانبها، أن هذه العملية آمنة، ودعمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تشرف على التدابير.